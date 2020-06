Keď sme sa mali pripravovať, míňalo sa. Ako zvládne vláda následky finančnej krízy?

Zatiaľ čo sa iné krajiny pripravovali na dlho očakávaný prepad ekonomiky, u nás bývalá vláda odobrila veľké výdavky, s ktorými v rozpočte nerátala. Prichádza hospodársky útlm a my doň vstupujeme s vyšším deficitom.

Nová vláda prevzala štát, ktorý doteraz míňal pod heslom: „Ekonomike sa darí, ľudia by to mali pocítiť.“ Blížiaca sa finančná kríza však napovedá, že deficit sa v tomto roku môže dostať až pod 1,8 % výkonu ekonomiky, čo predstavuje stratu okolo 1,3 miliardy eur. Hľadať opatrenia na šetrenie v takomto rozsahu bude pre ministrov samo o sebe veľkou výzvou.

Predvolebné programy politických subjektov boli optimistické a Slováci sa tešili na zvyšovanie platov, nové nemocnice či nájomné byty. Je však jasné, že minimálne v prvom roku vládnutia novej vlády sa bude štát snažiť „ustáť“ veľký nedostatok financií na bežné fungovanie. Jednou z možností môže byť zrýchlenie čerpania eurofondov, takto sa dajú do rozpočtu priniesť miliardy eur. Doterajšie vlády neboli ku škrtom naklonené, čiže pre novú vládu bude politicky nebezpečné takéto škrty realizovať. Ministri budú musieť teda hľadať úspory vo svojich rezortoch. Podľa analýzy realizovanej centrálnou bankou s názvom Rozpočet 2.0 je počet úradníkov na Slovensku primeraný.

Šetrenie politické strany pritom nemajú v programoch, v ich záujme je najmä zefektívňovanie toho, kam peniaze idú. Populácia na Slovensku starne, dlhodobá starostlivosť bola dlhé roky politikmi prehliadaná, potrebujeme nových lekárov, sestry a ostatný zdravotnícky personál. Naviac, potrebujeme ho aj vzdelať a zaplatiť.

Taktiež potrebujeme zjednotiť agendu dlhodobej starostlivosti pod jedno ministerstvo, nakoľko dnes je táto agenda rozdelená pod Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Inštitút zamestnanosti vidí množstvo efektívnych zlepšení bez výrazných finančných nákladov ako napríklad uvedené zjednotenie agendy či prenechanie možnosti priamo klientovi, v ktorom zariadení využije financie. Inštitút zamestnanosti taktiež odporúča zjednotiť finančné zdroje pre poskytovateľov, aktuálne sú zariadenia na poskytovanie dlhodobej starostlivosti v správe obcí, vyšších územných celkov, štátu či súkromné. Ide pritom o opatrenia, ktoré rozpočet výrazne nezaťažia.

Poddimenzovaný rozpočet bude mať tiež dopad na trh práce, a preto sa musíme pripraviť na tisíce nezamestnaných na úradoch práce. Jednou z možností, kde ušetriť, je efektívnejší výber daní. Vo volebných programoch si na príjmy DPH chcelo posvietiť viacero strán. Tieto opatrenia by dokázali ušetriť milióny, aj keď by niečo stáli a neprejavili by sa hneď.

Čakajú nás ťažké časy, no treba dodať, že efektívnou správou vecí verejných a nastavením a zavedením nových systémov fungovania rezortov, výberu daní, obstarávaní a pod. sa dajú ušetriť výrazné finančné zdroje, ktoré bude treba pri riešení dopadov finančnej krízy.

Tento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.