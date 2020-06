Cui bono? O nedeľnom predaji treba mať triezvu diskusiu, ale radikálne rozhodnutia nerobiť

Mnohí si po rozhodnutí vlády zrušiť zákaz nedeľného predaja vydýchli. Prebehnúť by mala triezva a vecná celospoločenská diskusia.

Pandémia koronavírusu spôsobila, že v týchto dňoch museli byť všetky obchody v nedeľu zatvorené. Hygienici to zdôvodňovali potrebou sanitárneho dňa, kedy by mali prevádzku dôkladne dezinfikovať. Táto situácia však spôsobila, že v spoločenskej diskusii sa vrátila téma zaviesť zatvorené obchody v nedeľu už natrvalo.

Za zatvorenie obchodov sú odborári a kresťanskí aktivisti. Poukazujú na skúsenosti z iných európskych krajín, najmä z Rakúska či Nemecka, kde sú v nedeľu obchody zatvorené, a spoločnosť ani ekonomika s tým nemajú problém. Poukazujú na dôležitosť voľného dňa pre všetkých zamestnancov, na prínos pre rodinu.

Proti zatvoreným obchodom v nedeľu sú obchodníci, najmä prevádzkovatelia veľkých obchodných centier, ale aj množstvo bežných ľudí, ktorí si za tridsať rokov od Nežnej revolúcie zvykli, že na nákupy všetkých druhov tovarov môžu chodiť kedykoľvek.

Podľa Inštitútu zamestnanosti (IZ) by sme mali poznať odpovede na základné otázky – čo a kto bude mať prospech zo zatvorených či otvorených prevádzok v nedeľu. Existuje niekoľko uhlov pohľadu, a každý si zaslúži dôkladnú analýzu:

• čo vyhovuje obchodníkom? Obchodníci chcú mať čo najväčšie tržby. Vyhovuje všetkým mať prevádzku otvorenú aj v nedeľu? Už dnes sú náklady na zamestnancov pracujúcich v nedeľu vyššie – ktorým obchodom sa naozaj nedeľný predaj oplatí?

• čo vyhovuje zamestnancom v obchode? Zamestnanec chce zarobiť čo najviac peňazí. Zároveň chce mať dostatok voľného času, aby mohol byť s rodinou či venovať sa svojim záľubám. Koľko z nich je pevne presvedčených o tom, že chce byť v nedeľu doma, alebo naopak, že chce pracovať aj v nedeľu, a zarobiť viac, príplatok za nedeľu má byť ešte vyšší alebo by stačil aj nižší?

• čo je najlepšie pre ekonomiku? Môžeme si dovoliť obmedziť našu ekonomiku, najmä maloobchod, taký oslabený reštrikciami počas koronakrízy, aj naďalej dlhodobo „oberať“ o jeden deň v týždni?

• čo vyhovuje bežným občanom, ktorí nepracujú v obchode? Chce viac ľudí v nedele nakupovať? Alebo väčšina chce byť s rodinou a chce to dopriať aj predavačkám a predavačom? A aké služby sú naozaj nevyhnutné, aby boli poskytované nonstop?

„Neodpovedáme na tieto zásadné otázky – v koho prospech zaviesť alebo nezaviesť voľné nedele. Zatiaľ sa v tejto diskusii nehľadá vyváženosť medzi tými pohľadmi,“ myslí si Viliam Páleník, prezident IZ.

Inštitút zamestnanosti víta rozhodnutie vlády nedeľný predaj umožniť. Je viac než isté, že v budúcnosti sa téma nedeľného predaja znovu otvorí, preto odporúča naozaj celospoločenskú diskusiu. „Treba, aby vznikol spoločenský konsenzus, treba triezvo diskutovať. A posunúť rozhodnutie na neskôr, aj o niekoľko rokov, lebo dnes po koronakríze je naozaj ekonomika zraniteľná,“ uviedol V. Páleník.

Tento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.

