Inštitút zamestnanosti hodnotí vládny balíček sociálnej pomoci

Vládna koalícia predstavila v stredu 15. júla 2020 balíček opatrení na pomoc ľuďom v objeme 500 miliónov eur.

Inštitút zamestnanosti konštatuje, že nie je v rozpore s programovým vyhlásením a rešpektuje snahu vlády pomôcť najmä zraniteľnejším skupinám obyvateľov, dôležité však bude konečné dotiahnutie schválených návrhov. „Ide zatiaľ len o sformulovanie základných princípov, ktoré je možné vcelku hodnotiť pozitívne. Dôležité budú detaily,“ hovorí prezident Inštitútu zamestnanosti Viliam Páleník.

Pomoc od štátu by mali dostať viaceré veľké skupiny obyvateľov. Určuje sa postup pri vyplácaní 13. dôchodku, deti, seniori a ZŤP by mali mať bezplatnú prepravu v autobusoch, a zároveň by nemali doplácať za lieky. Tehotné ženy od 4. mesiaca tehotenstva budú mať nárok na novú tzv. tehotenskú dávku. Rodičia by namiesto bezplatných obedov mali dostať dvojnásobný daňový bonus, a to na deti až do 15 rokov.

13. dôchodky budú nerovnomerné

Najnákladnejšou položkou balíčka, ktorú vláda plánuje vyplatiť, sú 13. dôchodky. Vyčlenila na ne 300 miliónov eur. Navrhovaný model vyplácania však chce trinásty dôchodok naviazať na výšku starobného dôchodku. Čím vyšší dôchodok, tým nižší trinásty dôchodok.

Hodnotenie IZ: Vecne je nezrušenie 13. dôchodku vcelku dobrý krok, lebo počas krízy potrebujeme podporiť dopyt, dostať k ľuďom peniaze, aby mali za čo nakupovať tovary a služby a roztáčať ekonomiku. Negatívom je, že sa opäť oslabuje zásluhovosť starobného dôchodku, čo môže pôsobiť na dôchodcov frustrujúco.

Zrušenie obedov zadarmo, zvýšený daňový bonus na dieťa do 15 rokov

Hodnotenie IZ: Je to správna cesta. Ficovou vládou zavedené obedy zadarmo spôsobovali veľké problémy školským jedálňam, pretože jedálne nevedeli poriadne plánovať počty a dochádzalo k vyhadzovaniu jedla. „Mrhanie potravinami je dnes v Európskej únii silná téma, je to vnímané ako nezodpovedné voči chudobnejším častiam sveta, keď mrháme potravinami. Keď sa bude za obedy platiť, budú rodiča viac motivovaní odhlasovať deti z obedov v prípade ich neprítomnosti a nebude sa mrhať jedlom. Pre kuchárov to bude motivácia lepšie variť,“ hovorí V. Páleník. Navrhovaná daňová úľava (pracujúci rodič by mal dostať o 273 eur ročne viac) približne pokryje výdavky na jedlo v školskej jedálni počas 10-mesačného školského roka. Zároveň sa vláda vracia k modelu, že deti zo sociálne odkázaných rodín budú mať jedlo v škole za symbolickú cenu 1 cent.

Príspevok pre tehotné ženy od 4. mesiaca tehotenstva

Hodnotenie IZ: Tento príspevok je racionálnou reakciou na realitu – dnes veľa matiek musí predčasne prestať pracovať alebo výrazne obmedziť prácu, pretože ich tehotenstvo je rizikové. Príspevok tak bude čiastočne kompenzovať výpadok príjmu budúcej matky. Možno sa to mohlo riešiť ako adekvátna daňová odpočítateľná položka pri zúčtovaní dane z príjmu fyzickej osoby, lebo nepracujúce budúce matky o príjem kvôli tehotenstvu neprichádzajú.

Cestovné zadarmo pre deti a seniorov aj v autobusoch MHD

Hodnotenie IZ: Vláda urobila krok správnym smerom. Odstránila diskrimináciu obyvateľov v regiónoch, kde nemajú možnosť využívať vlaky. Zároveň však neodstránila diskrimináciu mladších pracujúcich voči pracujúcim dôchodcom. „Stotisíc pracujúcich dôchodcov by nemalo mať cestovanie zadarmo. Poberajú aj mzdu, aj dôchodok, aj cestujú zadarmo. Sú tak neoprávnene zvýhodnení oproti tým pracujúcim, ktorí si musia platiť cestu do práce. Tu by som ešte očakával, že vláda túto vec upraví,“ vysvetlil V. Páleník.

Kvalitu cestovania vo vlakoch aj v autobusoch by tiež zvýšilo zavedenie nejaké symbolického poplatku za pár centov, ktorý by nepredstavoval náklad pre bežných dôchodcov, fungoval by však ako istá bariéra pred zneužívaním cestovania zadarmo napr. bezdomovcami, z ktorých dnes niektorí využívajú vlaky ako nocľaháreň a znižujú kvalitu a kapacitu cestovania bežných cestujúcich.



Prvá pomoc štátu pre podnikateľov predĺžená do septembra

Hodnotenie IZ: Ide o rozumné rozhodnutie, nakoľko doteraz sa nevyčerpal objem peňazí, vyčlenených na pomoc firmám postihnutým koronakrízou. Prvá pomoc môže prispieť k udržaniu zamestnanosti. Ešte lepšie by bolo predĺžiť poskytovanie prvej pomoci až do konca kalendárneho roku, pretože práve v septembri môžeme očakávať rast nezamestnanosti – vtedy totiž prichádzajú na trh práce absolventi stredných a vysokých škôl a končia aj sezónne práce, či už doma alebo v zahraničí.

Úspory v štátnej správe

Vláda chce potrebných 500 miliónov na tento sociálny balíček nájsť v úsporách v štátnej správe. Ako uviedol minister hospodárstva Richard Sulík, vláda zníži o 10 % mzdové náklady na ministerstvách a na ostatných úradoch a o 10 percent výdavky na obstarávanie tovarov a služieb.

Hodnotenie IZ: Je sympatické, že štátna správa začína od seba. Nedá sa síce očakávať, že bude masovo prepúšťať, skôr nebude prijímať nových ľudí namiesto odchádzajúcich pracovníkov, hlavne do dôchodku. „To môže byť aj nepriaznivý faktor, lebo to bude mať negatívny vplyv na zamestnávanie absolventov,“ hovorí V. Páleník.

Otázkou však ostáva, či práve dôchodcovia sú najviac postihnutí koronakrízou, či by neboli na mieste primerané opatrenia na podporu najviac znevýhodnených regiónov, či opatrenia proti rastu dlhodobej nezamestnanosti a sociálnemu vylúčeniu. A keď pomoc dôchodcom, užitočnejšie by bolo sfunkčnenie financovania dlhodobej starostlivosti, tá bude aktuálna dlhodobo. Namieste je však aj otázka, či by štát namiesto rozdávania cez sociálne balíčky nemal radšej radikálne šetriť, keďže sa odhaduje, že kvôli koronakríze vypadne tento rok z daňových príjmov 1,5 miliardy eur. Podľa Viliama Páleníka je potrebné počkať do jesene: „Vtedy je vláda povinná predložiť v rámci európskeho semestra plán reforiem. Ostáva veriť, že bude konkrétny a funkčný,“ uzavrel v diskusii na TA3 16. júla.

