Súbeh dôchodku a mzdy?

Európska aj slovenská populácia starne. Pribúda počet obyvateľstva staršieho ako 60 rokov a súbežne sa rodí menej detí. Slovenská populácia sa nutne musí pripravovať na všetky aspekty, ktoré so sebou starnutie populácie prináša.

V súčasnej dobe sme svedkami toho, že mnohí seniori popri poberaní dôchodku aj pracujú. Ich motivácia pracovať je rôzna, od začlenenia do spoločnosti a prirodzeného ľudského kontaktu, až po nízky dôchodok a túžbu privyrobiť si. Dôsledkom je, že príjem týchto dôchodcov počas prvých rokov poberania dôchodku výrazne narastie, avšak potom príde k jeho drastickému poklesu.

Mnohí naši dôchodcovia pracujú aj po dosiahnutí dôchodkového veku. Je to vynikajúca správa, aktívny život starších spoluobčanov sa predlžuje. Zásluhu na tom má aj kvalitnejšia zdravotná starostlivosť či väčší záujem o zdravý životný štýl. Viacerí však zároveň poberajú dôchodok i mzdu za prácu, ktorú popri dôchodku vykonávajú. Posledné roky konštantne rastie počet poberateľov dôchodku, ktorí popri dôchodku pracujú na plný pracovný úväzok. V roku 2019 až 13 % dôchodcov do 70 rokov zarábalo viac ako 400 eur mesačne. Pre porovnanie, v roku 2005 to bolo iba 5 %.

V roku 2010 vláda Ivety Radičovej prijala opatrenie, ktorým znemožnila súbeh dôchodku a platu pri predčasných dôchodcoch. Pred začiatkom platnosti tohto opatrenia veľká časť dôchodcov do 70 rokov poberala súčasne aj predčasný dôchodok, aj 100 % mzdu z plného úväzku. Vláda bola preto oprávnene presvedčená, že sa tento súbeh zneužíval. Pôvodne mal skorší odchod do penzie pomôcť tým, ktorí pár rokov pred dôchodkom prišli o prácu. Mnohí Slováci to však zneužili a poberali popri práci predčasný dôchodok. Pôvodne chcela vláda Ivety Radičovej zrušiť aj súbeh poberania starobného dôchodku a práce. Nakoniec však túto tému odsunula na neurčito.

Na Slovensku sa vek odchodu do dôchodku určuje dôchodkovým vekom. V roku 2018 bol odchod do dôchodku stanovený na 62 rokov a 139 dní a pre rok 2019 na úrovni 62 rokov a 202 dní. Občan síce nemá povinnosť okamžite si nárokovať dôchodok, na ktorý mu vznikne právo, ale túto možnosť využije drvivá väčšina dôchodcov. Zároveň veľa týchto dôchodcov zostáva v pracovnom pomere. Ako príklad nám môže poslúžiť rok 2017, kedy zostalo popri poberaní dôchodku pracovať 138 000 dôchodcov. Občanov, ktorí si dobrovoľne oddialili poberanie dôchodku, je 10-krát menej ako pracujúcich dôchodcov. V priemere dôchodcovia pracujú 3 roky po dovŕšení dôchodkového veku, čo má negatívny vplyv na verejné financie, trh práce, systém veku odchodu do dôchodku a na samotný život dôchodcov po skončení pracovného pomeru.

Negatívny vplyv na verejné financie spočíva v tom, že pracujúci dôchodca nie je nútený poberať starobný dôchodok, ale napriek tomu mu je vyplácaný, čo zvyšuje náklady v dôchodkovom systéme. Taktiež pracujúci dôchodcovia deformujú trh práce (mzdový dumping), keďže sú ochotní tú istú prácu vykonávať za nižšiu mzdu narozdiel od občanov v produktívnom veku. Negatívny vplyv na flexibilný vek odchodu do dôchodku znamená, že dnešná právna úprava nedostatočne motivuje k čo najneskoršiemu odchodu do dôchodku.

Treba zdôrazniť, že čím neskôr pôjde dôchodca do dôchodku, tým vyšší jeho dôchodok bude. Táto úmera platí takisto aj smerom naopak, čím skôr pôjde dôchodca do dôchodku, tým bude jeho dôchodok nižší. Pokiaľ dôchodca využíva súbeh práce a dôchodku, stratou práce nastane výrazný prepad jeho príjmov práve v čase exponovaných výdavkov (napríklad na dlhodobú starostlivosť).

Inštitút zamestnanosti odporúča v dlhodobejšom horizonte upraviť legislatívu tak, aby umožňovala čiastkový starobný dôchodok popri čiastkovom pracovnom úväzku. Takýmto spôsobom sa zamedzí stresovým situáciám na začiatku dôchodkového veku. Dôchodca sa k prechodu do novej pozície dostane postupne, nie nárazovo, a môže sa psychicky pripraviť na odchod z aktívnej činnosti.

Ďalšou možnosťou môže byť pridanie možnosti výpovede zo zamestnania z dôvodu poberania starobného či výsluhového dôchodku a zrušenie daňového dumpingu zamestnancov, čo poberajú dôchodok.

Úpravy majú minimalizovať negatívne vplyvy, ušetrili by verejné financie, sflexibilnili by vek odchodu do dôchodku, dôchodcovia by sa mohli vyhnúť šokovým zmenám v životnej úrovni a odstránil by sa mzdový dumping.

Sociálna poisťovňa na zvyšovanie dôchodku jeho oddialením žiadnym spôsobom neupozorňuje. Preto sme vytvorili kalkulačku, ktorá výšku dôchodku vyráta. Pre zaujímavosť, každý rok odloženia dôchodku vám prinesie do peňaženky nezanedbateľnú finančnú čiastku okolo 50 eur mesačne až do konca života.

Tento článok je súčasťou projektu Politiky zamestnanosti realizovaného Inštitútom zamestnanosti. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.

logo evs